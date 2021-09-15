Кремль: рост цен на газ в Европе не имеет отношения к России Фото: REUTERS

Рост цен по фьючерсам на газ в Европе, который наблюдается уже несколько дней подряд, к России отношения не имеет. Такое заявление в среду, 15 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что такие изменения стоимости не влияют на поставки и стоимость «трубного» газа.

«К России эти процессы не имеют никакого отношения. Эти спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ. Получатели трубного газа не подвержены ценовой волотильности», - заявил представитель Кремля, комментируя рост цен на газ в Европе.

Напомним, стоимость голубого топлива в Европе бьет рекорды уже несколько дней подряд. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 15 сентября, в ходе торгов, газ побил уже несколько рекордов. Торги открылись с рекордной суммы в 830 долларов за 1 тысячу кубометров, после чего цена октябрьского фьючерса на газ по индексу нидерландского хаба TTF впервые в истории преодолела отметку в 850 долларов за тысячу кубометров к 10.21 по мск, а к 10:47 мск газ стоил уже 880 за тысячу кубометров. Позже стоимость топлива подскочило до отметки в 900 долларов за 1 тысячу кубометров.