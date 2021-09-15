Факультет ТикТока открылся в Киевском университете культуры

Студенты будут учиться продвигать аккаунты в социальных сетях Фото: Shutterstock

В Киевском университете культуры и искусств открылся первый в мире факультет ТикТока. Его презентовал певец и президент вуза Михаил Поплавский.

ТикТок — социальная сеть, которая позволяет снимать музыкальные видео, вести прямые эфиры и обмениваться сообщениями. На Украине по мотивам популярного сервиса решили создать образовательную программу для студентов вуза. Как заявил Михаил Поплавский, он хочет "украинизировать ТикТок" и повести за собой "креативную, амбициозную и перспективную молодежь".

"Украине есть чем удивлять мир", - сказал Поплавский.

Отмечается, что студенты будут учиться продвигать аккаунты в социальных сетях. Более подробная образовательная программа факультета пока неизвестна, пишет Na chasi.

Как ранее писал сайт kp.ru, представители разных профессий рассказали, какие соцсети для них наиболее интересны. Оказалось, что менеджеры сидят во ВКонтакте, охранники - в Одноклассниках, а ТикТок не любит никто.