Как минимум 413 тысяч наблюдателей примут участие в сентябрьских выборах в России

Председатель ЦИК Элла Памфилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, что на выборах в сентябре примут участие как минимум 413 тысяч 616 наблюдателей. Россиянам предстоит выбрать Госдуму восьмого созыва, глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

"Что мы имеем на сей момент по наблюдателям. На сей момент у нас 413 616 наблюдателей", - цитирует Памфилову ТАСС.

По словам председателя Центризбиркома, обработка заявлений продолжается. На сегодняшний день списки наблюдателей на выборы представили 16 политических партий.

Как ранее писал сайт kp.ru, Памфилова также рассказала, что Центризбирком ожидает прибытия 249 международных наблюдателей из 55 стран. Они подтвердили, что прибудут для оценки проведения выборов депутатов в Госдуму.

В 2021 году ЦИК отказался от открытой видеотрансляции предстоящих выборов. Памфилова отметила, что отказ от открытых видеотрансляций — это не идеальная система. Однако это все, что можно сделать, чтобы обеспечить безопасность данной системы видеонаблюдения.