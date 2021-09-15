Глава «Нафтогаза» заявил о готовности Украины продлить контракт на транзит российского газа Фото: REUTERS

Киев готов продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа. Такое заявление сделал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной.

«Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит ... будет сохранен», - заявил глава «Нафтогаза».

Витренко также сообщил о готовности Украины вести переговоры с «Газпромом», отметив, что это известно немецким партнерам. Тем не мене, как заявил глава «Нафтогаза», само по себе продление срока действия контракта не дает достаточных гарантий для сохранения прокачки через украинскую территорию.

«Для этого нужны в первую очередь контракты с европейскими компаниями», - сказал он.

Напомним, Витренко обвинил «Газпром» в создании искусственного дефицита газа, чтобы Европа согласилась на запуск газопровода «Северный поток - 2». По словам главы «Нафтогаза», Россия использует газ как геополитическое оружие, а «следствием должны быть санкции».