Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в создании дефицита газа

Глава НАК «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что российский концерн «Газпром» создает искусственный дефицит газа, чтобы Европа согласилась на запуск трубопровода «Северный поток – 2».

«Они фактически таким образом шантажируют Европу и говорят: «Смотрите, мы создаем искусственный дефицит газа, если вы не дадите нам запустить «Северный поток – 2», то в соответствии сделаем так, что вам зимой не будет хватать газа», - сказал он на брифинге в воскресенье, 22 августа.

Витренко видит «реальную проблему» в том, что российский оператор теперь поставляет в европейские страны гораздо меньше газа, из-за чего в Европе рекордно выросли цены на голубое топливо. Он уточнил, что в 2020 году «Газпром» забронировал для транзита через Украину 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-м – только 40 млрд.

По его словам, таким образом Россия использует газ как геополитическое оружие, а «следствием должны быть санкции», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить от Евросоюза «бронированный жилет» от последствий реализации проекта «Северный поток – 2». Он подчеркнул, что Киев надеется на предоставление Брюсселем гарантий энергетической безопасности и тех объемов транзита российского газа, который необходим «для общества», причем для Украины важно получить эти гарантии не только на словах.

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