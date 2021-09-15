МЧС предупредило жителей Московской области о заморозках

Холоднее всего будет ночью и утром Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МЧС предупредило жителей Московской области о грядущих заморозках. По данным ведомства, похолодания стоит ожидать в период с 16 до 18 сентября.

Отмечается, что в эти даты температура будет падать до минус 4 градусов. Минимальных значений она будет достигать ночью и к утру.

"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ночные и утренние часы 16-18 сентября местами по территории Московской области ожидаются заморозки -2...0 градусов, местами до -4 градусов", - предупреждает МЧС.

В ведомстве просят пешеходов и водителей быть внимательнее на дорогах.

Как ранее писал сайт kp.ru, понедельник, 13 сентября, был последним теплым днем для жителей Центральной России, а дальше наступила настоящая осень. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.