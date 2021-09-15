Суд в Швеции приговорил гражданина страны к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России

Это первый суд против гражданина Швеции за шпионаж в пользу России за 18 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд в шведском Гётеборге приговорил 47-летнего подданного королевства к трем годам тюремного заключения. Его обвиняли в шпионаже в пользу России. Имя мужчины не разглашается.

Как сообщает телекомпания SVT, шведского консультанта обвиняли в продаже конфиденциальной информации об автопроизводителе Volvo Cars и производителе тяжелых грузовиков Scania в Россию. По данным следствия, он получил от Москвы почти 2800 евро вознаграждения и своими действиями нанес ущерб Швеции.

Это первый суд против гражданина Швеции за шпионаж в пользу России за 18 лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Швеции родителям не разрешили назвать ребенка в честь президента России. Имя "Владимир Путин" было отклонено налоговой.