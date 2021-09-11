В Швеции родителям не разрешили назвать ребенка в честь президента России

Молодым родителям из города Лахольм на юго-западе Швеции запретили назвать ребенка Владимиром Путиным. Фото: Shutterstock

Молодой паре в Швеции отказали в приеме заявления разрешить назвать новорожденного ребенка Владимиром Путиным.

«Это имя может быть достаточно хорошим для президента России, но не для шведских властей, которые отклонили просьбу пары», – пишет шведское издание The Local.

Согласно действующим в Швеции правилам, родители обязаны сообщать имена младенцев в налоговое агентство (Skatteverket). Именно оно и воспротивилось тому, чтобы в семье подрастал тезка и однофамилец президента России.

Неясно, какими именно принципами руководствовались налоговики в своем решении, поскольку ограничения существуют для имен оскорбительных, представляющих опасность и слишком явно похожих на шведские фамилии.

Так или иначе, но ранее Skatteverket не позволило родителям дать своим детям такие имена как: Форд, Аллах и Q.

Согласно данным Статистического управления Швеции, на территории страны проживает 1413 мужчин по имени Владимир. Есть ли среди них кто-нибудь по фамилии Путин – в ведомстве ответить не смогли, поскольку если носитель имени или фамилии в стране всего один, то его данные не включаются в статистику по соображениям конфиденциальности.