В Госдуме призвали не паниковать из-за остатков запасов нефти в России всего на 21 год

В Госдуме призвали не паниковать из-за остатков рентабельных запасов нефти в России всего на 21 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме прокомментировали слова врио главы Роснедр Евгения Петрова, который на полях Тюменского нефтегазового форума отметил, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год. Но срок может увеличиться по мере внедрения технологий для добычи трудноизвлекаемого сырья.

Председатель комитета Госдумы (ГД) по энергетике Павел Завальный отметил, что подобные прогнозы – вовсе не повод для беспокойства. Рентабельность разработки будет повышаться по мере применения экспериментальных технологий. К тому же, если параллельно внедрять новые налоговые режимы, то бюджет получит дополнительный доход.

Парламентарий признал, что пока экономика России опирается на нефте-газовый сектор, но эта зависимость постепенно снижается. Хорошее подтверждение этому – пандемия. В последнее время на «нефтедоллары» в федеральном бюджете приходится около 36%, до коронакризиса показатель достигал 50%.

По мере развития других секторов экономики, зависимость от торговли углеродами будет снижаться.

Будущее за ядерной энергетикой, импортозамещением, развитием сельского хозяйства.

- Лесная отрасль сейчас будет развиваться более активно после принятых решений, учитывая стоимость древесины на внешних рынках. И другие высокотехнологичные отрасли тоже будут набирать обороты. Эти программы приняты, — рассказал депутат Госдумы в беседе с NEWS.ru.

Пока, по мнению депутата, перед властями стоит ключевая задача – это решение вопросов, связанных с инфляцией. Из-за роста этого показателя кредиты становятся недоступными для многих секторов экономки. Особенно сложно приходится малому и среднему бизнесу.