Роскачество проверит новые айфоны

Российская система качества установит реальное время работы аккумулятора, протестирует камеру и прочность корпуса Фото: REUTERS

В ближайшее время Роскачество проверит новые iPhone 13, в том числе и версии Pro и Pro Max, которые американская компания Apple представила во вторник, 14 сентября. Об этом сообщается в официальном релизе, который есть в распоряжении сайта kp.ru

Российская система качества установит реальное время работы аккумулятора, протестирует камеру и прочность корпуса.

"Уже сейчас, проанализировав презентацию, можно предположить, что тринадцатый “айфон” получит высокие баллы за камеру и производительность, данные о емкости аккумулятора требуют проверки." - комментирует заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов.

Также Роскачество оценит качество дисплея, камеры, общую производительность и безопасность.

В Apple рассказали, что аппаратной платформой всех смартфонов является новый 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15, который должен увеличить производительность.

Заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов рассказал, что большинству отпрошенных респондентов не понравилось, что зарядное устройство и наушники нужно будет покупать отдельно.

"Спорным моментом может оказаться факт, что в комплектацию iPhone 13 входит только само устройство и кабель, а зарядное устройство и наушники нужно будет, по-видимому, приобретать отдельно. Большинству опрошенных Роскачеством в 2020 респондентов эти изменения комплектации не понравились", - рассказывает Антон Куканов.

Напомним, Apple показала новые iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Цена IPhone 13 начинается от 799 долларов в США, mini — от 699 долларов, Pro — от 999 долларов, Pro Max — от 1099 долларов