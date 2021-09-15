Правительство РФ планирует вернуть из-за границы около 500 тысяч граждан до 2030 года

Программа добровольного переселения в РФ из-за рубежа работает с 2006 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство России планирует до 2030 года вернуть не менее 500 тысяч человек через программу добровольного переселения в РФ из-за рубежа. Проект позволяет носителям русского языка вернуться обратно на Родину, пишет РИА ФАН.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Только в 2020 году ей воспользовались 25 тысяч человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, в МВД РФ выступили с предложением дать жителям ДНР и ЛНР право участвовать в программе переселения соотечественников в Россию. Для этого придется внести в текст программы изменения - в силовом ведомстве уже подготовили проект указа.