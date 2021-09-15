Захарова заявила об усилившихся информационных атаках на Россию в преддверии выборов Фото: Иван МАКЕЕВ

Страны Запада продолжают информационные атаки на Россию в преддверии выборов в Государственную думу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Атаки сейчас многократно в информационно-политической сфере. Они будут продолжены, но мы готовы к этому», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что если представители американских IT-корпораций не примут участие в заседании Совета Федерации, то фактически признают свою причастность к вмешательству в выборы в России.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, переданные послу Соединенных Штатов. По его словам, факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. Посол воспринял документ как информацию, которую обещал проверить.

В апреле 2021 Москва снова предложила Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. В МИД РФ заявили, что России призвала США восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак, в том числе на высоком уровне. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, одним из первых шагов в верном направлении могла бы стать реакция США на предложение восстановить двустороннее сотрудничество в сфере международной информационной безопасности.