Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед России

Глава комиссии СФ Андрей Климов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

16 сентября пройдет заседание комиссии Совета Федерации РФ по суверенитету, на котором будет поднят вопрос вмешательства США в выборы в России. Как сообщил глава комиссии Андрей Климов, принять участие в обсуждении приглашены представители Google и Apple.

"Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную Думу РФ. На данное мероприятие приглашаются официальные представители Google и Applе", - приводит слова Климова РИА Новости.

Компании получили официальные письма с приглашением на заседание. Как отметил Климов, к каждой из них накопилось много вопросов.

Как ранее писал сайт kp.ru, посол США в Москве обещал изучить переданные ему в Министерстве иностранных дел России документы относительно попыток вмешательства в выборы в России. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отметив, что речь идет о серьезных данных.