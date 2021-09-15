Прокуратура Праги не раскроет содержание полученных от Украины документов о россиянине Франчетти

Россиянин Александр Франчетти. Фото: кадр видео

На каком основании был задержан в Чехии россиянин Александр Франчетти - до сих пор неизвестно. Как пояснили в городской прокуратуре Праги, они не могут раскрывать содержание поступивших от киевских властей документов. Но, как ранее предполагалось, дело в активном участии Франчетти в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией в 2014 году.

"Мы не может раскрывать содержание документов, поступивших на Франчетти с Украины, включая изложенные в них основания, по которым он был задержан", - цитирует пресс-секретаря городской прокуратуры Алеша Цимбала ТАСС.

Отмечается, что раскрыть, с чем связаны требования задержать Франчетти, могут только украинские власти. Сам россиянин и его адвокат обладают этой информацией.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне городской суд Праги определил под стражу гражданина России Александра Франчетти, которого задержали в международном аэропорту столицы Чехии по запросу Украины. Адвокаты россиянина подали апелляцию на это решение суда. Ее рассмотрят через две недели. Это время Франчетти проведет в пражской тюрьме Панкрац.