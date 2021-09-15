Курс евро упал ниже 85,7 рублей впервые в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в среду, 15 сентября, упал до 85,7 рублей, обновив минимум 2021 года, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:15 по московскому времени.

Последний минимум был зафиксирован 18 июня 2020 года.

Напомним, в понедельник, 13 сентября, курс евро в ходе торгов на Мосбирже снизился на 0,62 % – до 85,9 рубля впервые с 29 июня 2021 года.

Как писал сайт kp.ru, российский рубль по итогам июля 2021 года впервые за пять лет вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах. Об этом свидетельствуют данные системы межбанковских переводов SWIFT. До этого так же на 20-м месте российская национальная валюта была включена в рейтинг в декабре 2016 года с долей в 0,26%.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил падение евро по отношению к рублю Эксперт отметил, что на состояние валют прежде всего влияет не один конкретный факт, а целая совокупность: состояние экономики, динамика по отношению к предыдущим показателям, цен на сырье.