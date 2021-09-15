ООН призывает наложить мораторий на некоторые виды искусственного интеллекта

По мнению Бачелет, нужно оценить риски, которые несет использование этих новшеств Фото: Shutterstock

Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет призвала наложить мораторий на использование некоторых технологий на базе искусственного интеллекта. Об этом она заявила в ходе 48-й сессии по правам человека, которая проходит в Женеве.

"Использование технологий на базе искусственного интеллекта может иметь негативные и даже катастрофические последствия в том случае, если они используются без должного понимания того, как они влияют на права человека", - приводит слова Бачелет Agence France-Presse.

Речь идет в первую очередь о системе распознавания лиц и сходных с ней технологиях. По мнению Бачелет, нужно оценить риски, которые несет использование этих новшеств. Например, не ущемляют ли они права на неприкосновенность частной жизни или свободу передвижения.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперт предсказал новый экономический кризис в 2040-м. Свою роль в нем сыграют глобализация и искусственный интеллект.