Главой МИД Великобритании назначена министр внешней торговли Элизабет Трасс Фото: REUTERS

Министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс назначена главой МИД Соедиенного Королевства.

Назначение подтвердили в канцелярии премьер-министра страны Бориса Джонсона, о чем сообщается на ее сайте.

Министерство иностранных дел Великобритании с 2019 года возглавлял Доминик Рааб, который теперь займет станет главой Министерства юстиции. Также Рааб официально назначен заместителем премьер-министра королевства.

До этого женщины получили министерские портфели в МВД, Министерстве финансов и Министерстве обороны Великобритании.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 экс-министр иностранных дел Рааб и глава российского МИД Сергей Лавров во время телефонного разговора сделали акцент на проблематике СВПД, ситуации вокруг Белоруссии и на Украине. Лавров указал на необходимость отказа от внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а также использования в отношениях с белорусской стороной языка санкций или угроз. Министр иностранных дел РФ призвал Великобританию к сотрудничеству на основе взаимного учета интересов.