Росстат сообщил о снижении цен на бензин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на бензин в России упали на 0,1% в период с 6 по 13 сентября 2021, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Средняя розничная цена бензина снизилась на 5 копеек – до 48,88 рубля за литр. Так, стоимость бензина АИ-92 сократилась до 45,94 рубля, АИ-95 – до 46,76 рубля (падение на 6 копеек), АИ-98 – 57,56 рубля (снижение на 1 копейку), говорится в отчете на сайте Росстата.

Как отмечается в сообщении, цены упали в 35 региональных столицах. Самое большое сокращение цен – на 0,5% – зафиксировано в Йошкар-Оле. В семи регионах России цены выросли, больше всего – в Южно-Сахалинске (0,9%).

Как писал сайт kp.ru, в период с 30 августа по 6 сентября в России впервые с начала осени 2020 года на 0,31% снизились цены на бензин, при этом недельная дефляция в среднем по стране составила 0,07%. Предыдущие восемь недель стоимость автомобильного топлива росла выше инфляции.