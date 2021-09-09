Цены на бензин в России с начала сентября снизились на 0,3%

В России с начала сентября снизились цены на бензин Фото: Иван ВИСЛОВ

В период с 30 августа по 6 сентября в России впервые с начала осени 2020 года на 0,31% снизились цены на бензин, при этом недельная дефляция в среднем по стране составила 0,07%. Предыдущие восемь недель стоимость автомобильного топлива росла выше инфляции.

В то же время с начала 2021 года, по данным Росстата цена автомобильного топлива выросла на 6,35%, что выше инфляции, сложившейся на уровне 4,75%. Улучшение ситуации в Минэнерго объясняют тем, что нефтяные компании полностью выполняют свои обязанности по насыщению внутреннего рынка.

«Динамика поставок топлива на биржевые торги стабильно превышала утвержденные нормативы. Вследствие этих факторов оптовые и розничные цены внутреннего рынка перешли к снижению», - приводит слова представителя министерства ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия сократила экспорт топлива практически до нуля, хотя полный запрет не вводили, весь бензин поставляется только на внутренний рынок, что позволило частично скорректировать цену на бензин. До этого экономисты уже говорили о том, что осенью цены на бензин в России, скорее всего, снизятся.