Аналитики спрогнозировали снижение цен на жилье в октябре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики рынка недвижимости спрогнозировали, как изменятся цены на жилье в октябре. Эксперты полагают, что цены будут снижаться – эта тенденция стартовала еще в июле и пока она сохраняется.

По регионам снижение не сильно заметно, но в Москве до конца года стоимость квадратного метра может упасть на 6–8% от своего пикового значения в мае-июне.

Коррекция станет вполне логичной после ударного роста – цены на жилье за два года поднялись на 30-35%.

- Только в премиальном жилье снижением будет не сильно заметным. Но сейчас объем предлагаемых лотов по таким объектам сократилось на 21%, - говорит Life эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

А вот на рынок бюджетный объектов выходит много новых предложений. Но подчас снижение стоимости происходит за счет сокращения метража. У покупателей растет интерес к малогабаритному жилью.

- Осенью текущего года рынок начнет стабилизироваться, но полностью восстановиться он сможет только во втором-третьем квартале 2022 года. Изменение цен на квадратные метры будет, но сильных колебаний ждать не стоит, - заключил коммерческий директор ГК "Ферро-строй" Антон Чудиновских.

По прогнозам аналитиков, даже с учетом небольшого снижения цены на первичном рынке по сравнению с показателями прошлого года прибавят 1–2%. Объекты на «вторичке» подорожают до 5%.