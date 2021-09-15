Гимнастка Симона Байлз обвинила ФБР в бездействии после жалоб на насилие врача сборной США Фото: РИА Новости

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз заявила, что Федеральное бюро расследований проигнорировало ее жалобы на врача сборной США Ларри Нассара, насиловавшего спортсменку.

По словам Байлз, она несколько раз жаловалась в ФБР на действия Нассара, но ведомство ни разу не отреагировало на ее заявления и жалобы других спортсменок. Она считает, что игнорирование со стороны ФБР позволяло врачу сборной продолжать преступления, пишет NBC News.

«Я обвиняю в случившемся не только Нассара, но и систему, позволявшую ему совершать эти злодеяния…Мы страдали и продолжаем страдать, потому что ФБР ничего не сделало для нашей защиты…Те, кто помогал ему своим бездействием, должны быть привлечены к ответственности», – сказал гимнастка.

Как писал сайт kp.ru, американский врач-педофил Ларри Нассар, два десятка лет работавший доктором сборной США по спортивной гимнастике, был приговорен в 2017 году к 60 годам заключения, когда признал себя виновным в хранении детской порнографии. В 2018 году его приговорили в обще сложности к 300 годам за изнасилование несовершеннолетних.