Макрон сообщил, что французские военные нейтрализовали главаря боевиков ИГ* в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон в ночь на четверг, 16 сентября, объявил, что французским вооруженным силам в северной Африке удалось нейтрализовать опасного боевика – главаря группировки «Исламское государство в Большой Сахаре», которая является одной из структур ИГ*.

«Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки «Исламское государство в Большой Сахаре», был нейтрализован французскими войсками», - написал Макрон на своей странице в Twitter.

«Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле», - добавил французский лидер.

Напомним, в регион Сахель входят несколько стран – Мавритания, Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Чад. К слову, как писал сайт kp.ru, ранее востоковед и политолог Андрей Чупрыгин выразил мнение, что Франция теряет былое влияние в Африке, но старается его восстановить.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.