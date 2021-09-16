Небензя выступил против допуска в зал Генассамблеи ООН только привитых от коронавируса

Постпред России при ООН Василий Небензя Фото: REUTERS

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская делегация была очень удивлена, когда узнала, что в зал Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН пускают только со справкой о прививках против коронавируса. Дипломат запросил провести 16 сентября срочное заседание Генассамблеи, чтобы обсудить это требование властей Нью-Йорка.

«Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы «твердо поддерживаете» требование предъявлять свидетельство о вакцинации для прохода в зал Генассамблеи в соответствии с предписаниями властей Нью-Йорка», - говорится в письме российского постпреда, которое он направил генсеку ООН, председателю ГА и всем коллегам – постоянным представителям стран в Организации.

Василий Небензя указал, что такое требование противоречит соглашению между Объединенными Нациями и США о штаб-квартире ООН от 1947 года, а также нарушает устав Организации и права делегатов, которые не могут вакцинироваться по разным причинам. Например, по медицинским показаниям или недавно переболели ковидом, и делать прививку рано. Кроме того, по его словам, нарушаются «права людей, которые были вакцинированы препаратами, не одобренными Центрами по контролю и профилактике заболеваний».

Дипломат подчеркнул, что Россия выступает решительно против этого правила, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН, ее работа началась с выступления генсека Антониу Гутерриша, который призвал международное сообщество объединиться перед лицом общих угроз – пандемии коронавируса и глобального изменения климата. Новый председатель ГА Абдулла Шахид в своей первой речи тоже говорил о пандемии COVID-19.