Австралия получит от США технологии создания субмарин с ядерными реакторами

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Соединенные Штаты в рамках нового трехстороннего партнерства в сфере безопасности передадут Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками.

Как заверил журналистов и мировую общественность президент США Джозеф Байден, речь идет о субмаринах с атомными реакторами, а не ядерным оружием.

«Мы не ведем речи о подводных лодках, несущих ядерное оружие. Это будут подводные лодки с конвенциональным вооружением, но движимые ядерными реакторами. Это проверенная технология, она безопасна», - сказал американский лидер, выступая перед прессой в Белом доме.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности, цель которого, по словам Байдена, – обеспечить «мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе».

В совместном заявлении трех стран говорится, что в рамках нового партнерства AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США) они будут укреплять свои возможности в сфере обороны и безопасности, а первым общим проектом Вашингтона, Лондона и Сиднея станет разработка подводных лодок с ядерным реактором для австралийского военно-морского флота.