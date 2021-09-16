США, Великобритания и Австралия объявили о новом партнерстве в сфере безопасности

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности, цель которого, по словам президента США Джо Байдена, – обеспечить «мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе».

«Сегодня мы делаем новый шаг, имеющий историческое значение, чтобы углубить сотрудничество между тремя нашими странами и формализовать его. Мы все понимаем, что необходимо гарантировать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе на долгосрочной основе», - заявил он журналистам в Белом доме.

В совместном заявлении трех стран говорится, что в рамках нового партнерства США, Великобритания и Австралия будут укреплять свои возможности в сфере обороны и безопасности, а первым общим проектом Вашингтона, Лондона и Сиднея станет разработка подводных лодок с ядерным реактором для австралийского военно-морского флота, передает ТАСС.

Между тем, в регионе действительно неспокойно. КНДР уже несколько дней проводит ракетные испытания, беспокоя соседей. Да и отношения США с Китаем оставляют желать лучшего.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее британская газета Financial Times сообщила, что Байден предложил Си Цзиньпину встретиться лично, чтобы вывести двусторонние отношения из тупика, однако председатель КНР это предложение отклонил. Позже Байден опроверг сообщения, что китайский лидер отказался от встречи с ним.