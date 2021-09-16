Число жертв землетрясения в Китае возросло до трех, пострадали около 60 человек

В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,4 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число жертв землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань возросло до трех, не менее 60 человек пострадали, передает информационный портал Sina. Ранее сообщалось о двух погибших и троих пострадавших.

По информации издания, по меньшей мере трое из тех, кого доставили в больницу, получили тяжелые травмы. Власти провинции эвакуировали из опасных районов около семи тысяч жителей, в зоне стихийного бедствия продолжают работать спасатели.

Китайский сейсмологический центр уточнил: подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы ранним утром 16 сентября 04:33 по местному времени (23:33 среды мск) в районе уезда Лу города Лучжоу, в котором проживает более 4,25 миллиона человек. По данным сейсмологов КНР, очаг залегал на глубине 10 километров, а примерно через 20 минут после землетрясения были зафиксированы повторные толчки магнитудой 2,8.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении в Сычуани магнитудой 5,4.