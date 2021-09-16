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Общество16 сентября 2021 7:55

Российские авиакомпании начали повышать зарплаты пилотам

Еще несколько компаний вернут заработные платы на допандемийный уровень
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Авиакомпании России начали повышать зарплаты пилотам

Авиакомпании России начали повышать зарплаты пилотам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупные российский авиакомпании начали повышать заработную плату пилотам. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в компаниях.

Источник в "Аэрофлоте" рассказал, что повышение зарплат пройдет в два этапа. Первый этап намечен на начало ноября 2021 года: пилотам могут повысить заработные платы 20-25%. Второй этап планируется провести тогда, когда будут известны финансовые результаты зимнего сезона и появятся прогнозы по разлету самолетов летом. При этом планируется поднять зарплаты до уровня рынка, чтобы сотрудники не переходили в другие компании.

В компании "Россия" планируют вернуть заработные платы на допандемийный уровень. Так, с октября пилоты будут получать надбавку в размере 150 тысяч рублей. В компании S7 зарплаты планируют вернуть на допандемийный уровень с 1 ноября.

Напомним, российские авиакомпании в августе 2021 года увеличили перевозки почти на 50% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Как сообщает Росавиация, за последний месяц лета российские перевозчики обслужили 13,9 миллиона пассажиров. Отмечается, что пассажирооборот значительно вырос в сравнении с 2020 годом, так как тогда из-за пандемии коронавируса существовали более жесткие ограничения на передвижения. Всего с января по август 2021 года авиакомпании перевезли 71,1 миллиона пассажиров. Это на 62% больше, чем за аналогичный период годом ранее.