Литва обвинила Россию в высоких квотах допустимого улова рыбы в Балтийском море

Литовские власти обвинили Россию в высоких квотах допустимого улова рыбы в Балтийском море Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Литовские власти выразили обеспокоенность действиями России по регулированию рыболовной деятельности в Балтийском море. Об этом говорится в комментарии властей на установленные Советом ЕС ограничений по вылову рыбы на 2022 год.

- Российская сторона осуществляет целенаправленный промысел балтийской трески и в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты общего допустимого улова сельди и кильки, — приводит текст документа RT.

По мнению руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, Москва соблюдает все договоренности, связанные с выловом рыбы. У Литвы возникли проблемы с рыболовством, так как страна имеет "незначительные собственные воды".

Ранее Минсельхоз России утвердил критерии и порядок подготовки биологического обоснования создания рыбохозяйственных заповедных зон (РХЗЗ). Они будут играть ключевую роль в воспроизводстве биологических ресурсов. Создать первые РХЗЗ планируется на Камчатке, где нерестятся множество рыб ценных видов. Это бассейн реки Опала и Западно-Камчатский шельф, которые играют значительную роль в воспроизводстве биологических ресурсов Охотского моря.