Владимир Путин назвал поспешным вывод войск Запада из Афганистана Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает, что вывод войск стран Запада из Афганистана был "мягко говоря поспешным". На саммите лидеров ОДКБ глава государства напомнил о возникших после этого угрозах.

По мнению российского лидера, обстановка в зоне ответственности ОДКБ сейчас нестабильная и несет новые вызовы для безопасности для стран-участниц организации.

- Сразу после поспешного, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов* мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране. Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована сама тесная координация и сплоченность государств - членов ОДКБ, — сказал президент РФ.

Ранее Владимир Путин, комментируя операцию Соединенных Штатов Америки в Афганистане, назвал ее катастрофой. Российский лидер добавил, что Вашингтон потратил триллионы долларов на операцию, но результат оказался нулевым. Путин выразил надежду, что американцы поймут бесполезность "цивилизации" других народов по своему подобию. Он отметил, что это "ошибочная политика".

*"Талибан" — запрещенная в России террористическая организация