Российскую базу в Таджикистане усилят новыми танками из-за ситуации в Афганистане

Военную базы РФ в Таджикистане усилят новыми танкам из-за ситуации в Афганистане

Военная база России в Таджикистане получит танки Т-72Б3М с улучшенной маневренностью и защищенностью экипажа на фоне ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Т-72Б3М являются модернизированной версией танка Т-72, пишет "Интерфакс". Они оснащены новым дизельным двигателем мощностью 1130 л.с., дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. Также танк оборудован всесуточными системами управления огнем, цифровыми средствами связи и другими новыми системами.

10 сентября начальник автобронетанковой службы ЦВО Ханиф Беглов сообщал, что российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков.

Напомним, президент России Владимир Путин считает, что вывод войск стран Запада из Афганистана был "мягко говоря, поспешным". На саммите лидеров ОДКБ глава государства напомнил о возникших после этого угрозах. По мнению российского лидера, обстановка в зоне ответственности ОДКБ сейчас нестабильная и несет новые вызовы для безопасности для стран-участниц организации. В нынешних условиях как никогда востребована сама тесная координация и сплоченность государств - членов ОДКБ, отметил глава государства.