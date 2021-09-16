Тяжелая скорострельная САУ будет создана на базе платформы "Армата"

На базе платформы "Армата" создадут тяжелую скорострельную самоходную артиллерийскую установку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерн "Уралвагонзавод" создаст тяжелую скорострельную самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 152 миллиметров.

- В рамках программы расширения линейки бронетехники на платформе "Армата" в дополнение к уже созданным танку, БМП и инженерной машине концерном "Уралвагонзавод" разрабатывается тяжелая самоходная артиллерийская установка калибра 152 миллиметров с повышенной скорострельностью, — рассказал источник РИА Новости.

Сейчас проект находится на стадии научно-исследовательских работ. Сообщается также, что САУ будет иметь усовершенствованный боевой модуль от артустановки "Коалиция-СВ" с высокой скорострельностью.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на военных учениях "Запад-2021" испытали новое легкое специальное транспортное средство "Сармат-2". Машина недавно поступила на вооружение Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск. Автомобиль рассчитан на эксплуатацию при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов. Может использоваться в горных районах и преодолевать перевалы высотой до 4500 метров.