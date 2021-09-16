МВД РФ опровергло слухи об ужесточении наказания за "шторки" в автомобилях Фото: "КП" Архив

Сообщение об усилении ответственности за установку на окна автомобиля шторок, ухудшающих обзор водителя, не соответствует действительности. Такое заявление сделали в пресс-центре Министерства внутренних дел РФ, отметив, что такая санкция работает уже десять лет.

«Административная ответственность за данное правонарушение существует более 10 лет. Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3. перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается», - говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, за подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей, никаких изменений по данной нормы не предусмотрено и на сегодняшний день не планируется.

Напомним, накануне появилась информация, что инспекторы ГИБДД стали применять более жесткие санкции за шторки и каркасные сетки на передних стеклах автомобилей. Согласно приведенным данным, они стали выдавать предписание о снятии шторок в определенный срок или заставляют снимать их на месте.