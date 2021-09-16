Песков не исключил, что Путин примет участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин примет участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в любом случае примет участие в голосовании на грядущих выборах в Государственную думу. Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что глава государства уже зарегистрировался для электронного голосования на выборах.

- Мы проинформируем вас, я думаю, сегодня до конца дня он примет решение, и мы сообщим. <...> Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании. Президент был там зарегистрирован, — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, как глава государства будет голосовать на грядущих выборах.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 14 сентября, Путин заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении. Поэтому не исключено, что глава государства воспользуется услугами электронного голосования. Как правило Владимир Путин голосует на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук.