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Политика16 сентября 2021 11:55

Кремль: в окружении Путина в основном заболели те, кто обеспечивает его работу и быт

Источник:kp.ru
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В окружении президента России Владимир Путин заболели главным образом те, кто принимает участие в обеспечении его работы и быта, в том числе безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, в минувший вторник, 14 сентября, ранее российский лидер в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции, указав на то, что в его окружении выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией.