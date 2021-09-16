Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 начали поставлять в ВС России

Новейший ЗРК С-500 начали поставлять в ВС России Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 начали поставлять в российскую армия. Госиспытания комплекса завершены.

- Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то ещё не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговорённого состава, — сообщил Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме.

При этом он не уточнил, о какой конфигурации идет речь.

Ранее появилась информация, что концерн "Уралвагонзавод" создаст тяжелую скорострельную самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 152 миллиметров на базе платформы "Армата". Сейчас проект находится на стадии научно-исследовательских работ. Сообщается также, что САУ будет иметь усовершенствованный боевой модуль от артустановки "Коалиция-СВ" с высокой скорострельностью.