Кремль: Россия внимательно изучает информацию об альянсе США, Британии и Австралии

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодняшний день Москва не сформировала позицию по новому трехстороннему альянсу США, Австралии и Великобритании в сфере безопасности (AUUKUS) на фоне недостатка информации о целях и задачах этого партнерства, однако внимательно изучает все детали. Такое заявление в четверг, 16 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, для начала необходимо понять детали этого альянса. «Безусловно, внимательно изучаем информацию … До того, как сформировать позицию, мы должны понять цели, задачи, средства. Сначала нужно ответить на эти вопросы. Информации пока мало», - заявил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, днем ранее, 15 сентября, США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности, цель которого, по словам американского президента Джо Байдена, является обеспечить «мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе».

В совместном заявлении трех стран отмечается, что в рамках нового партнерства AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США) государства будут укреплять свои возможности в вопросе обороны и безопасности, а первым общим проектом станет разработка подводных лодок с ядерным реактором для австралийского военно-морского флота.