МИД КНР: передача Австралии технологий США по атомным субмаринам подрывает стабильность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соглашение США, Великобритании и Австралии по созданию трехсторонего партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности провоцирует гонку вооружений, а также угрожает миру и стабильности в регионе. Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь в четверг, 16 сентября.

Как отметил китайский дипломат, соглашение США, Великобритании, Австралии об общем проекте подводных лодок с ядерным реактором для австралийского военно-морского флота «серьезно подрывает региональный мир и стабильность, усиливает гонку вооружений, а также вредит международным усилиям по нераспространению».

Напомним, в минувшую среду, 15 сентября, США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности, цель которого, по словам президента Соединенных Штатов Джо Байдена, станет обеспечить «мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе». Первым общим проектом альянса станет разработка подводных лодок с ядерным реактором для австралийского ВМФ.