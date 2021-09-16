Эстония признала все вакцины от коронавируса Фото: REUTERS

Власти Эстонии разрешили жителям страны применять для вакцинации от коронавирусной инфекции любые препараты, используемые и официально признанные во всех государствах мира.

В ответ на запрос Таллинского университета о том, какие вакцины можно применять, чтобы доказать инфекционную безопасность, Департамент здравоохранения Эстонии сообщил, что страна «признает те вакцины, которые признаны исходной страной». Как рассказали в ведомстве, оценить подлинность справки о вакцинации можно и без QR-кода по указанным в ней данным, передает эстонское агентство Delfi.

Как писал сайт kp.ru, Евросоюз ввел коронавирусные паспорта, обязательные для желающих посетить страны Старого света. До сих пор остается нерешенным вопрос признания сертификатов о вакцинации, выданных в других странах. Каждая страна ЕС сможет самостоятельно решить, признавать иностранные сертификаты о прививках вакцинами от коронавируса, не разрешенными на территории сообщества, или нет. Это значит, что привитые российским препаратом «Спутником V» или другой российской вакциной, пока не признанной в Европе, смогут въехать на территорию той страны, которая официально разрешила использование у себя этого препарата.