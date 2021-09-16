Украина заявила об укреплении границы с Россией на случай «военной агрессии» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина начала укреплять границы с Россией на случай «военной агрессии», заявила Государственная пограничная служба страны.

«Надлежащее обустройство государственной границы имеет не только безопасный аспект, но и оборонительный. Наравне с повышением пограничной безопасности – снижением миграционного риска, опасности перемещения средств террора, оружия, наркотических веществ и продуктов – фортификационные элементы затрудняют действия противника в случае вооруженной агрессии», – сказано на сайте ведомства.

Укрепление границ проходит на территории Сумской области. В рамках работ пограничники формируют комплексные инженерные группы для «обустройства противотранспортных заграждений на направлениях, которые несут угрозу, с последующим добавлением других элементов».

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны между с Россией. По его словам, такая ситуация обусловлена пропастью, которая образовалась между украинцами и россиянами. Как отметил украинский лидер, все это появилось из-за агрессивных действий российской стороны.