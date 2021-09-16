МИД РФ: Москва фиксирует нарастание напряженности на востоке Украины

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия фиксирует нарастание напряженности на востоке Украины. Такое заявление в четверг, 16 сентября, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что украинские силы обстреливают территорию Донбасса.

«Нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе стали ежедневными. Число, к сожалению, увеличивается по нарастающей. По данным СММ ОБСЕ, количество перестрелок в начале года в среднем достигало около трех тысяч в месяц», - заявила дипломат.

Захаров предложила посмотреть на статистику на начало сентября, указав на то, что это число «перевалило за семь тысяч». Как заявила представитель МИД РФ, подразделения украинской армии обстреливают территорию региона из разных видов артиллерии, в том числе запрещенной Минскими соглашениями – «речь идет о крупном калибре, сбрасывают мины с беспилотников».

Напомним, в минувшую среду, 15 сентября, постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что Киев категорически отказывается вести очные переговоры по вопросу урегулирования военного конфликта в Донбассе.