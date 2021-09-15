Грызлов заявил об отказе Украины вернуться к переговорам по Донбассу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина категорически отказывается вести очные переговоры по вопросу урегулирования военного конфликта в Донбассе, заявил журналистам постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

«Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске», – сказал он.

Как рассказал Грызлов, в ходе прошедшего в среду, 15 сентября, заседания контактной группы представители республик Донбасса предложили Киеву приступить к согласованию проекта дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Украина, как и прежде, продолжает «скрывать свою позицию по политическому урегулированию», диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения остановлен, отметил постпред.

По словам Грызлова, украинские силовики не соблюдают режим прекращения огня и продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин раскритиковал украинские власти за уклонение от обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом. Глава государства отметил, что российская сторона по-прежнему настаивает на активизации переговоров между сторонами, чтобы реализовать заключенные в 2015 году Минские соглашения.

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев может захватить ДНР и ЛНР.