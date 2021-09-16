Видео пуска баллистической ракеты КНДР с поезда появилось в сети Фото: REUTERS

В сети опубликовали видеозапись пуска северокорейской баллистической ракеты, которую запустили с поезда.

На кадрах запечатлено, как железнодорожный состав выезжает из тоннеля, после чего из вагонов выбегают военнослужащие. Затем раскрывается крыша одного из вагонов и происходит запуск ракеты.

Как писал сайт kp.ru, накануне береговая охрана Японии сообщила, что в среду, 15 сентября, КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Уточнялось, что снаряд упал за пределами японских территориальных вод, а также исключительной экономической зоны. Позже стало известно о пуске второй ракеты.

В Минобороны Японии назвали такие действия Пхеньяна «серьезной проблемой для всего международного сообщества», включая Токио. В Пхеньяне заявили, что пуски баллистических ракет в КНДР были испытаниями железнодорожного ракетного комплекса.