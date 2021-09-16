В КНДР объяснили последние пуски ракет испытаниями железнодорожного комплекса

КНДР объявила об испытании железнодорожного ракетного комплекса Фото: REUTERS

В Пхеньяне заявили, что недавние пуски баллистических ракет в КНДР были испытанием железнодорожного ракетного комплекса. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении северокорейского издания говорится, что целью проведенного 15 сентября испытания было «подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развернутого для работы». Отмечается, что ракеты пролетели 800 километров и достигли поставленной морской цели.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне береговая охрана Японии сообщила, что в среду, 15 сентября, Северная Корея, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Уточнялось, что снаряд упал за пределами японских территориальных вод, а также исключительной экономической зоны. Позже стало известно о пуске второй ракеты.

В Минобороны Японии назвали такие действия Пхеньяна «серьезной проблемой для всего международного сообщества», включая Токио.

Ранее в понедельник, 13 сентября, КНДР заявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности.