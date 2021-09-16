Режиссер Звягинцев введен в искусственную кому Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кинорежиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому из-за осложнений, возникших на фоне болезни коронавирусом, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Звягинцева привезли в клинику в Германии с поражением легких более 90%. Режиссер находился в крайне тяжелом состоянии, его подключили в аппарату ЭКМО (насыщение крови кислородом). В настоящее время медики готовятся вывести кинематографиста из искусственной комы, пишет The Bell.

Как писал сайт kp.ru, 13 сентября 2021 Telegram-каналы сообщили о госпитализации Звягинцева. Обсуждалось, что заболел режиссер еще в июле. Все было настолько плохо, что якобы поражение легких составляло 90%.

Тогда его госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Месяц он болел, после чего был переведен в ГКБ имени Давыдовского на Таганке. Оттуда Звягинцева транспортировали в Германию для последующего лечения и реабилитации. Сообщалось, что угрозы жизни теперь нет, но состояние пациента оценивается как тяжелое.