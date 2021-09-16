Трамп предсказал США конец в ближайшие три года

Трамп считает, что США "придет конец" в ближайшие три года Фото: REUTERS

К следующим президентским выборам в Соединенных Штатах страна будет развалена президентом Джо Байденом, считает экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Как заявил политик телеканалу Newsmax, при нынешнем американском лидере США «покатились под откос». По словам Трампа, у американцев «не останется страны», когда они пойдут на выборы в Палату представителей Конгресса США в 2022 году или выборы президента в 2024 году.

Кроме того, экс-президент Соединенных Штатов опроверг информацию о планах начать войну против Китая в последние месяцы своего нахождения у власти, назвав эти заявления «смешными». На самом деле, я единственный президент за последние десятилетия, который не втянул США в войну. Это хорошо известный факт, о котором редко сообщают», – заявил Трамп.

Как писал сайт kp.ru, в разговоре с Newsmax политик также сказал, что русские «очень умные и упрямые», и им нужно «дать свободу поступать так, как они считают нужным».