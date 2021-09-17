Президент Бразилии сообщил, что посетит США для участия в Генассамблее ООН

Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: REUTERS

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил соотечественникам, что на следующей неделе отправится в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, и уже во вторник намерен выступить с трибуны Объединенных Наций.

«На следующей неделе я буду в ООН. Во вторник буду выступать», - сказал бразильский лидер во время своей еженедельной трансляции в социальных сетях.

Болсонару также сообщил, что в Штатах намерен провести несколько двусторонних встреч, но уточнять, с кем именно собирается встретиться, не стал.

Он добавил, что в поездке его будет сопровождать министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, поскольку «тема COVID-19 по-прежнему волнует весь мир», передает ТАСС.

Стоит отметить, что Жаир Болсонару ранее переболел коронавирусом, а прививку против ковида делать не собирается. Он неоднократно говорил, что вакцинируется последним. Но по действующим в Нью-Йорке правилам для участия в мероприятиях, которые проходят в закрытых помещениях, нужно предъявить свидетельство о вакцинации, в зал Генассамблеи ООН тоже без справки о прививке не пускают.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне постпред России Василий Небензя выступил с критикой этого требования, указав, что оно противоречит соглашению между Объединенными Нациями и США о штаб-квартире ООН от 1947 года, а также нарушает устав Организации и права делегатов, которые не могут вакцинироваться по разным причинам.