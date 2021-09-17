В Центробанке не исключают «пиковых значений годовой инфляции» в сентябре 2021

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: REUTERS

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключает, что в этом месяце годовая инфляция может достичь пиковых значений, но к концу сентября рост цен в годовом выражении начнет снижаться.

«По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей», - сказала глава Центробанка в интервью РБК.

Она пояснила, что «прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен на 0,1%», а в нынешнем сентябре «инфляция будет где-то в районе 7%».

Эльвира Набиуллина добавила, что Центробанк не может повлиять на факторы, вызвавшие рост мировых цен, но с помощью денежно-кредитной политики, в том числе и решений по ключевой ставке, может оказать влияние «на то, в какой степени возросшие издержки переносятся в цены». К целевому уровню в четыре процента, по прогнозам аналитиков ЦБ, инфляция вернется во второй половине 2022 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, решение впервые с 2018 года повысить ключевую ставку на 0,25% – до 4,5% годовых – было принято на совете директоров Центробанка 19 марта 2021 года.

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