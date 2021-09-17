ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО

Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган. Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) России провели очередные успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), тестовый запуск был произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в ночь на пятницу, 17 сентября, журналистам в пресс-службе министерства обороны.

«На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук отметил, что после серии испытаний новая противоракета системы ПРО «достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Напомним, как писал сайт kp.ru, предыдущие испытания новой российской противоракеты на полигоне Сары-Шаган прошли в апреле этого года. Тогда запуск тоже был успешным.