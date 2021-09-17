Вице-премьер Трутнев проголосовал на выборах в Госдуму в Чите

Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Госдуму в Чите Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-премьер России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Государственную Думу во время рабочей поездки в Читу.

Политик воспользовался возможностью проголосовать по месту нахождения.

- Мне кажется, я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, моя работа. Я здесь бываю много, во всех регионах, и это действительно очень важно, — сказал Трутнев в разговоре с журналистами.

Напомним, 17 сентября в России стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы, первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. Начал работу Ситуационный центр Независимого общественного мониторинга. На протяжении всех трех дней выборов Центр будет круглосуточно принимать и обрабатывать сообщения о ходе избирательного процесса во всех регионах страны от наблюдателей. Эксперты НОМ будут давать своевременную и объективную оценку избирательных процедур, при этом "противодействуя распространению недостоверной и зачастую намеренно ложной информации".