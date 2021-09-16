Ситуационный центр НОМ начал круглосуточную работу на выборах в Госдуму

Голосование на выборах депутатов Госдумы продлится три дня Фото: REUTERS

В России стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы, первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. Начал работу Ситуационный центр Независимого общественного мониторинга (НОМ).

На протяжении всех трех дней выборов Центр будет круглосуточно принимать и обрабатывать сообщения о ходе избирательного процесса во всех регионах страны от наблюдателей. Эксперты НОМ будут давать своевременную и объективную оценку избирательных процедур, при этом «противодействуя распространению недостоверной и зачастую намеренно ложной информации».

Кроме того, аналитики НОМ каждый день с 17 по 19 сентября по видеосвязи будут сообщать о промежуточных итогах наблюдения и мониторинга голосования в режиме реального времени.

«Комсомольская правда» ведет онлайн-трансляцию главных событий на избирательных участках, в штабах партий и кандидатов в губернаторы.

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